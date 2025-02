Secondo i dati elaborati dalla Regione Emilia-Romagna, nel 2024 il comune di Brisighella ha registrato una tendenza positiva per il settore turistico rispetto all’anno precedente, confermandosi una meta sempre più attrattiva sia per i visitatori italiani che per quelli internazionali.

In crescita sia gli arrivi che le presenze. Nel dettaglio, gli arrivi nelle strutture ricettive del territorio hanno segnato un aumento del +4,8%, raggiungendo quota 13.936, mentre le presenze totali hanno registrato un incremento dello +0,9%, attestandosi a 29.963 pernottamenti. L’indice di permanenza media si conferma stabile, riflettendo dinamiche legate prevalentemente ai long weekend, con una durata media del soggiorno pari a 2,15 giorni.

Il mercato italiano si è rivelato perlopiù stabile. Il turismo domestico ha mostrato una lieve crescita negli arrivi (+1,1%), evidenziando una costante attrattività di Brisighella per i visitatori italiani, provenienti soprattutto da Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. Tuttavia, si registra un calo delle presenze, attribuibile a dinamiche di turismo “mordi e fuggi” e a una minor capacità di spesa del mercato interno.

Turismo internazionale: un vero e proprio “boom”. Particolarmente rilevante è l’incremento dei flussi turistici dall’estero, con una crescita del +14,8% negli arrivi e del +17,6% nei pernottamenti. Oltre il 39% delle presenze totali proviene infatti da mercati esteri. Tra i Paesi europei spiccano Germania, Francia, Paesi Bassi, Svizzera e Regno Unito, mentre sul fronte extra-UE si distinguono gli Stati Uniti (267 arrivi) e l’Australia (112 arrivi), a conferma di un interesse crescente verso le eccellenze paesaggistiche e culturali di Brisighella.

Questi risultati testimoniano la capacità del territorio di attrarre un pubblico diversificato e internazionale, grazie a un’offerta turistica che coniuga natura, cultura e tradizioni enogastronomiche. Il Comune di Brisighella continuerà a investire nella promozione turistica e nella valorizzazione del proprio patrimonio per consolidare e ampliare ulteriormente questi traguardi positivi.