E’ iniziato con affari importanti il 2021 per il Capitolo BNI Maioliche di Faenza. Nel mese di febbraio è stato lanciato il progetto di respiro nazionale denominato “Degustando l’Italia” ed in una riunione del venerdì mattina alle ore 7 ha partecipato anche l’Assessore Regionale al Turismo e alle infrastrutture e traporti, Andrea Corsini che ha apprezzato il progetto e la collaborazione in rete dei membri della riunione. L’obiettivo, partendo dalla Romagna-Toscana è il rilancio del turismo di qualità territoriale, ecologico, enogastronomico ed emozionale, senza dimenticare le eccellenze artistiche ed imprenditoriali.

Il Capitolo BNI Maioliche, con i suoi imprenditori, sta lavorando anche su altri settori, tra cui l’innovazione tecnologica, la logistica e l’area amministrativa-giuridica-contabile.

Il capitolo faentino di BNI, nei primi due mesi del 2021, ha già concluso affari per oltre 260.000 euro, scambiando 340 referenze ed ospitando, alle riunioni online del venerdì mattina 18 ospiti. Dalla nascita del gruppo (giugno 2016) sono stati scambiati affari per oltre 4.600.000 euro. Negli ultimi sei mesi il capitolo ha fatturato oltre 560mila euro ed ospitato quasi 100 persone.

Il miglior networker, sia per referenze date che per “grazie affari conclusi”, nel mese di febbraio è stata per il secondo mese consecutivo Emanuela Cantagalli.

L’organizzazione di BNI (Business Network International) segna il maggior successo di referenze al mondo e si basa sul principio del “givers gain” (dare per ricevere).

Per partecipare ad un incontro tutte le informazioni sono fruibili nel sito e nella pagina facebook:

http://bni-romagna.it/52-romagna-bni–maioliche/it/index https://www..com/bnimaiolichefaenza/