Turismo, nautica, arte: si presentano le quattro start up ospitate dall’incubatore d’impresa coLABoRA

Quattro start up legate al mondo della nautica, del turismo e dell’arte. Dopo i primi mesi all’interno del cubatore d’impresa in Darsena, si sono presentate le quattro idee vincitrici del bando coLABoRA, arrivato alla sua terza edizione, avviato dal Comune di Ravenna in collaborazione con Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) e con il supporto della stessa Eni. Le idee innovative rimarranno all’interno dell’incubare per un anno durante il quale tenteranno di diventare impresa. I loro stessi nomi non sono definitivi, ma è invece ben definito il progetto da sviluppare: Nautical Wind Turbine è una turbina eolica per il mercato nautico, AIRitage realizza servizi per preservare e conservare le opere d’arte, Touripp è un portale di comparazione per la scelta del miglior viaggio, mentre Togovan è una piattaforma per gli amanti dei furgoncini vintage e del turismo slow.