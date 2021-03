Dobbiamo trovare spazio nel nostro progetto di Recovery Fund per qualificare, modernizzare, proteggere e rendere disponibile tale patrimonio, anche con un impiego di maggior personale e migliori competenze dove necessario. Investire in tecnologie che aumentino l’esperienza e favoriscano la fruibilità e investire maggiormente in servizi per l’accessibilità di questi luoghi, significa portare l’enorme patrimonio italiano alla portata di tutti. Questo è anche un nostro dovere inquanto custodi di tanta ricchezza.

Cura del paesaggio e bellezza, sono elementi che devono contraddistinguere la nostra qualità della vita e di conseguenza la nostra offerta. In tal senso i Comuni devono essere resi protagonisti, attraverso bandi per la rigenerazione urbana e per la valorizzazione di centri storici di città d’arte e borghi rendendoli unici grazie al coinvolgimento di professionisti del design, dell’architettura e dell’artigianato artistico italiano.

Tutto questo sarebbe un eccezionale motore di crescita nel medio e lungo periodo, ma nulla può essere davvero costruito senza una programmazione condivisa che coinvolga pubblico e privato. Una agenda nazionale per il turismo rinnovata anno per anno e che parta da una seria, costante e consapevole analisi dei dati. Analisi dell’offerta e della domanda, studio sull’evoluzione dei mercati e sull’evoluzione delle abitudini di pubblici consolidati e potenziali. Per far questo il Ministero potrebbe dotarsi di un’agenzia speciale per l’analisi dei dati. Questa costituirebbe una costola che supporta il ruolo di coordinamento del Ministero e affianca Regioni, destinazioni e imprese nel compiere scelte ponderate. Un percorso solo di recente avviato da Enit e che va potenziato e ben strutturato in quanto rafforza un corretto metodo di lavoro “Data Driven”, evitando che le destinazioni attente a questo metodo producano studi e analisi ridondanti.

Abbiamo tenuto, per ultimo, il tema di programmazione e investimento che più incide sul Turismo: collegamenti e infrastrutture per la mobilità. Riteniamo utile che di concerto con il Ministero per le Infrastrutture, consultate le Regioni e le principali città per presenze turistiche siano definite le infrastrutture strategiche per il turismo alle quali dare massima priorità definendo un cronoprogramma per la loro implementazione da aggiornare annualmente.

Temi così importanti devono prevedere forte condivisione e coinvolgimento delle Regioni e al tempo stesso un dialogo forte e continuativo con l’Unione Europea. La possibilità per le persone di viaggiare in sicurezza e con meno restringimenti è stato e tuttora rappresenta un fattore determinante per la crescita dei flussi turistici all’interno dell’Europa e verso il Continente stesso. Quello che dobbiamo chiedere da subito all’Unione Europea è che il Turismo a pari di altri settori strategici, abbia un proprio portafoglio e linee guida per definire bandi comunitari dedicati allo sviluppo delle imprese del settore e la crescita delle aree con reale potenziale turistico. A partire dai territori collegati da una logistica meno favorevole, ma che contribuiscono ad arricchire l’offerta e a contrastare il sovraccarico di alcune destinazioni a scapito della sostenibilità.