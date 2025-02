Rispetto all’anno precedente, nel 2024 il turismo nel Comune di Riolo ha registrato una crescita del 24,9% (dati Regione Emilia-Romagna: variazione percentuale Turisti sul 2023) per quanto riguarda la presenza di turisti italiani e stranieri. Il dato si attesta come il più alto della provincia di Ravenna, e come unico incremento a due cifre.

Il turismo si riconferma in modo predominate come punto di forza per il territorio riolese, con più di 58.000 pernottamenti in un anno, pari ad un incremento del 12,6%.

Il dato è molto incoraggiante, visto che gli eventi al vicino Autodromo di Imola e quelli del comprensorio faentino stanno dimostrando di poter dare sempre più “spinta” al turismo di vallata. Per non parlare della sempre rinnovata attività delle Terme, che oltre alle ormai consolidate cure termali offrono trattamenti benessere ed eventi spa che attraggono turisti tutto l’anno.

“I dati turistici sono davvero promettenti – ha dichiarato la sindaca Federica Malavolti – per questo pensiamo che Riolo stia, con coraggio, prendendo la direzione giusta. Non solo questa amministrazione ha in progetto di potenziare l’accoglienza turistica con un nuovo IAT, ma anche di investire su rinnovati eventi per il territorio come Miss Italia. E qualche sorpresa ci riserverà anche l’edizione di Frogstock 2025. Per non parlare della conferma dei percorsi ciclistici, che vede Riolo al centro del circuito dedicato all’ultima tappa del Giro d’Italia Donne 2025. Inoltre, Riolo può sempre contare su grandi eventi come la Fiera dell’Agricoltura AGRiolo e Halloween, riconosciuta festa storica italiana. Le Terme di Riolo, con la scelta di essere aperte per tutto l’anno, hanno dato una destagionalizzazione al nostro turismo, che infatti non è passata inosservata ai dati che possiamo vantare oggi”.