Un’offerta potenziata per raggiungere il mare, l’entroterra e le città d’arte dell’Emilia-Romagna.

Con l’orario estivo Trenitalia-Tper, in vigore da domenica 11 giugno, sono tante le novità previste dalla Regione per promuovere il turismo e sostenere, anche così, le popolazioni alluvionate.

Luoghi sicuri e pronti ad accogliere i turisti, raggiungibili facilmente col treno, in modo ecologico e sostenibile.

La nuova offerta sarà illustrata domani, venerdì 8 giugno alle ore 11,30 in conferenza stampa a Bologna, nella sala stampa temporanea della Giunta (viale Aldo Moro 38 – piano ammezzato).

Saranno presenti l’assessore regionale a Turismo, Commercio, Mobilità, Andrea Corsini e l’amministratore delegato di Trenitalia-Tper, Alessandro Tullio.

L’incontro si svolgerà in presenza, ma per i giornalisti sarà possibile partecipare anche in videocollegamento.

I giornalisti che intendano partecipare sono pregati di inviare, entro le ore 10,30 di venerdì 8 giugno, una e-mail all’indirizzo stampaseg@regione.emilia-romagna.it indicando la modalità (in presenza o in video collegamento).

