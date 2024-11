In occasione della XXVI edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico (BMTA), cominciata a Paestum (Salerno) il 31 ottobre scorso e in programma fino a domenica 3 novembre, Visit Romagna promuove l’offerta archeologica e culturale del territorio: eventi, pacchetti e itinerari per una vacanza alla scoperta di monumenti, opere d’arte e antiche tracce del passato a cavallo tra i territori della provincia di Rimini, Ravenna, Forlì-Cesena e Ferrara. Si tratta di un appuntamento di rilevanza internazionale che unisce operatori specializzati, media e appassionati per valorizzare il turismo culturale e archeologico, con un focus sulle risorse storiche del Mediterraneo e del mondo antico.

Attraverso lo spazio personalizzato “Romagna Empire”, Visit Romagna in questi giorni offre una panoramica unica sulle esperienze e itinerari ispirati alla storia dell’Impero Romano, coinvolgendo il pubblico con una proposta turistica articolata.

Nella giornata di oggi, sabato 2 novembre, è in programma un workshop con buyer europei e italiani del turismo organizzato: gli operatori turistici romagnoli saranno presenti per presentare i nuovi pacchetti commerciali della durata di 24, 48 e 72 ore incentrati in particolar modo sull’offerta storico-culturale del territorio. Tre importanti DMC della Romagna (Po Delta Tourism, I Percorsi del Savio, Fondazione RavennAntica-Parco Archeologico di Classe) sono invece protagoniste del ricco calendario di presentazioni, in collaborazione con APT Servizi Emilia-Romagna: “Esperienze a filo d’acqua” con Po Delta Tourism; “I percorsi del Savio: antiche vie, nuove opportunità” con I Percorsi del Savio; “Percorsi tra archeologia e mosaico” con Fondazione RavennAntica-Parco Archeologico di Classe.

Ieri, venerdì 1° novembre, riflettori puntati sulla Sala Velia dove si è tenuta la presentazione di “Romagna Empire: esperienze e opportunità 2025”. Ha introdotto l’incontro Chiara Astolfi, direttore di Visit Romagna. Sono seguiti gli interventi di Marco Bruni (direttore Museo Delta Antico) “Il Museo Delta Antico di Comacchio. Archeologia ed esperienze immersive nel Delta del Po”; Licia La Sala (responsabile Servizi Educativi Fondazione Parco Archeologico di Classe-RavennAntica) “Museo Classis Ravenna: storia della città e del territorio tra passato e futuro”; Dina Maria Vittoria Gravina (operatrice museale del Museo del Territorio di Riccione) “Lungo la via Flaminia in punta di piedi”; Caterina Molari (responsabile Staff Turismo – Unione dei Comuni Valle del Savio) “I Romani nei Percorsi del Savio, tra Bagno di Romagna, Sarsina e Cesena”.

“Con la partecipazione alla BMTA, la Romagna si consolida come destinazione di riferimento per gli amanti dei soggiorni culturali, con un ampio ventaglio di proposte che mettono il centro la romanità e il mondo antico – spiega il direttore di Visit Romagna, Chiara Astolfi – Romagna Empire è il prodotto turistico di Visit Romagna dedicato alla storia antica e all’archeologia, con itinerari sul territorio, rassegne, eventi e progetti di promo commercializzazione ispirati all’Impero Romano, alla sua storia, ai suoi monumenti, alle tracce del suo passaggio ancora oggi presenti nel territorio della Romagna. Al centro i percorsi classici, ma anche quelli meno conosciuti, quelli più didattici e quelli più inclini a una vacanza di relax e cultura”.