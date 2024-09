Dopo dieci anni di attesa, è stato finalmente pubblicato il Decreto n. 88 del 26 giugno dal Ministero del Turismo, che regola la professione di guida turistica. All’articolo 3 del decreto sono dettagliate le modalità dell’esame di abilitazione, che prevede tre prove: una scritta, una orale e una tecnico-pratica.

In risposta a questa importante novità, Iscom ER Ravenna (l’istituto per lo sviluppo del commercio e del turismo, in collaborazione con Confcommercio Ravenna) avvierà a ottobre un corso intensivo di preparazione all’esame ministeriale. Il progetto ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti una formazione completa per affrontare con successo tutte le prove dell’esame di guida turistica, secondo quanto stabilito dal Ministero del Turismo.

Il corso è rivolto a chiunque desideri ottenere l’abilitazione come guida turistica e prepararsi efficacemente per l’esame ufficiale. Il percorso formativo durerà 2-3 mesi, per un totale di 140 ore di lezione, suddivise tra teoria, esercitazioni pratiche e simulazioni.

Il progetto si compone di due moduli: uno teorico di preparazione alla prova scritta (100 ore) con l’obiettivo di fornire una solida base teorica per superare la prova scritta, coprendo tutti i settori disciplinari richiesti; uno tecnico-pratico di preparazione alla prova tecnico-pratica (40 ore) con l’obiettivo di sviluppare le competenze pratiche necessarie per condurre visite guidate in modo professionale. Tra i contenuti, la conduzione di visite guidate (40 ore); pianificazione di percorsi turistici; tecniche di storytelling per coinvolgere il pubblico, gestione di gruppi di turisti; esercitazioni sul campo, simulazioni in aula e analisi di casi pratici.

Il progetto di Iscom ER Ravenna mira a offrire una preparazione completa, permettendo ai partecipanti di affrontare l’esame con competenza e fiducia, garantendo loro le migliori opportunità di successo e l’accesso alla professione di guida turistica.