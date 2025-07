Maggio si chiude con numeri molto positivi per il turismo a Cervia, confermando il trend di crescita del settore nei primi cinque mesi dell’anno rispetto a un 2024 che era già stato molto performante. I dati provvisori, elaborati dal Servizio Statistica della Regione Emilia-Romagna, mostrano chiaramente la capacità di Cervia di attirare visitatori anche prima dell’avvio ufficiale della stagione estiva, in un contesto nazionale già particolarmente solido.

“I dati relativi ai primi cinque mesi del 2025 sono estremamente positivi e indicano una crescita rispetto al 2024, che era già stato un anno importante di forte ripresa del turismo – ha dichiarato con soddisfazione il sindaco Mattia Missiroli. Questi risultati confermano che Cervia continua a essere una meta turistica di grande richiamo.

Un brillante risultato che premia l’impegno costante dell’Amministrazione e degli operatori turistici, a lavorare insieme su grandi eventi internazionali e sportivi, capaci di attrarre migliaia di visitatori anche nei periodi di bassa stagione e di generare ricadute importanti sull’economia locale.

Si tratta anche dei primi risultati tangibili delle nuove campagne di promozione avviate proprio a primavera nelle principali città italiane ed europee, che stanno contribuendo a rafforzare l’immagine di Cervia come meta per un turismo che punta al benessere, allo sport e agli eventi di qualità.

Proseguiremo con determinazione nel lavoro fin qui svolto, concentrandoci sui mesi strategici, che sono quelli estivi, ma puntando anche su una politica di destagionalizzazione e sul rafforzamento dei flussi internazionali, con l’obiettivo di ampliare la stagione turistica oltre i periodi tradizionali. Un ringraziamento sincero va a tutti gli operatori turistici che, con passione e professionalità, contribuiscono giorno dopo giorno al successo e alla reputazione di Cervia come meta d’eccellenza.”

Complice le condizioni meteo favorevoli e del ricco calendario di eventi organizzati nelle quattro località di Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata, il mese di maggio è stato estremamente positivo.

Maggio ha infatti registrato 111.559 arrivi pari a un + 54% e 232.954 presenze pari a + 26% rispetto a maggio 2024.

Alla crescita hanno contribuito soprattutto i turisti italiani, con 98.716 arrivi (+72%) e 190.736 presenze (+ 60%).

È interessante notare come due regioni, che da sole rappresentano oltre la metà del turismo di Cervia, abbiano registrato in maggio risultati particolarmente positivi: l’Emilia-Romagna ha generato 53.994 presenze, in aumento del +49% rispetto a maggio 2024, mentre la Lombardia ha contribuito con 64.574 presenze, segnando un incremento del +92% nello stesso periodo.

La crescita nel mese di maggio ha interessato sia il comparto alberghiero, che ha totalizzato 196.296 presenze (+24%), sia il settore extra-alberghiero, con 36.658 presenze (+38%).

I dati dei primi cinque mesi dell’anno

Analizzando invece il periodo gennaio-maggio 2025, Cervia ha totalizzato 225.574 arrivi (+23%) e 481.969 presenze (+8%) rispetto allo stesso periodo del 2024.