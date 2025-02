Sono circa 2.500 le imprese giovanili che lavorano in provincia di Ravenna. E sono in crescita: secondo i dati della Camera di commercio di Ferrara Ravenna il saldo netto annuale della movimentazione (cioè la differenza fra iscrizioni e cancellazioni volontarie) è ancora positivo (+258; era +379 nel 2023).

Se però allarghiamo il nostro orizzonte in un arco temporale di dieci anni, dal 2014 al 2024 il dato purtroppo è nettamente negativo: abbiamo perso per strada quasi un quarto delle imprese giovanili, esattamente il 23%.

“Nel ‘Piano straordinario per l’accesso dei giovani al lavoro e la promozione del fare impresa’ varato dalla Camera di commercio di Ferrara Ravenna a sostegno dell’occupazione giovanile e dello sviluppo d’impresa, sono stati approvati due bandi a sostegno della competitività di imprese giovanili e per la creazione di imprese giovanili – sottolinea Francesco Turchi, Presidente Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Ravenna. Il primo, anche in virtù della transizione ecologica e digitale, erogherà contributi a fondo perduto alle imprese giovanili iscritte al Registro Imprese da non più di 36 mesi ed ha una dotazione finanziaria di € 100.000,00, ai quali si potranno aggiungere altre risorse messe a disposizione dai Comuni aderenti delle province di Ferrara e Ravenna, il secondo a sostegno dell’occupazione giovanile e dell’avvio e sviluppo d’impresa, erogherà contributi a fondo perduto alle nuove imprese giovanili iscritte al Registro Imprese a partire dall’1 gennaio 2024. La dotazione finanziaria del fondo camerale è di € 200.000,00, ai quali si potranno aggiungere altre risorse messe a disposizione dai Comuni aderenti delle province di Ferrara e Ravenna. Entrambi scadono il 14 marzo”.

Inoltre, sempre con scadenza il 14 marzo, le imprese giovanili ravennati possono partecipare al Bando del Premio dei Giovani Imprenditori europei, iniziativa dedicata a valorizzare le idee innovative dei giovani di tutta Europa. Il Premio punta a mettere in risalto l’innovazione e lo spirito imprenditoriale di imprenditori di età compresa fra i 18 e i 40 anni, con l’obiettivo di fornire a giovani talenti le competenze, le conoscenze e le risorse necessarie per affermarsi in un contesto economico sempre più competitivo. I 10 finalisti del premio saranno annunciati il 28 aprile e riceveranno fino a 20.000 euro di supporto personalizzato attraverso un programma di pre-incubazione/accelerazione – che include coaching e tecniche di pitching e presentazione – che consentirà loro di perfezionare le proprie idee e strategie e portare le loro attività al livello successivo.

“Come Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Ravenna guardiamo con entusiasmo al 2025. D’altra parte il 2024 è stato un anno ricco di sfide, ma anche di importanti soddisfazioni per il nostro Gruppo. Ogni evento, ogni incontro, ci ha permesso di crescere, rafforzando il nostro spirito di comunità e la nostra visione per il futuro.

Tra le iniziative realizzate vorrei ricordare “Giovani Imprenditori Day”, un evento di grande valore, che ha sancito il nostro impegno a supportare e promuovere la crescita delle giovani imprese, sia a livello locale che nazionale e il progetto “Vetrine Centro Storico”, un’iniziativa che ha coinvolto degli artisti dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna in una mostra diffusa nel cuore della nostra città. Diciassette giovani artisti hanno esposto le loro opere in altrettanti esercizi commerciali, ristoranti e alberghi, creando una galleria a cielo aperto e dando visibilità alla nostra tradizione, in occasione del centenario della Scuola del Mosaico. Un progetto che ha unito impresa, arte e cultura, trasformando il centro storico di Ravenna in un luogo vivo e dinamico.

Ora stiamo lavorando a nuove idee, grazie anche ai suggerimenti che stanno arrivando da parte dei nostri giovani imprenditori che invito a condividerle – conclude Francesco Turchi – perché la nostra forza è nel lavoro di squadra e nella continua ricerca di nuove opportunità di crescita e innovazione. Invito pertanto i giovani imprenditori ravennati che hanno avviato idee di successo sul territorio a contattare il nostro Gruppo Giovani imprenditori Confcommercio Ravenna per la condivisione dell’esperienza che è fondamentale per creare un ecosistema imprenditoriale dinamico e prospero”.