Turbe Giovanili: “Portiamo i giovani fuori di casa per promuovere la socializzazione”

Far incontrare i giovani e farli riappropriare dei luoghi pubblici. Sono questi gli obiettivi di Turbe Giovanili, un’associazione nata da due giovani ravennati nel post-Covid per promuovere la socializzazione. Ilario Salvemini ed Edoardo Caroli, fondatori di Turbe Giovanili, organizzano camminate socializzanti, in collaborazione con “Walk and Talk” di Simone Flamigni, ed altri eventi che raccolgono adesioni in città e nel forese. Per questo, Turbe Giovanili ha appena vinto un bando comunale che gli permetterà di organizzare 4 nuove camminate in collaborazione con quattro diverse associazioni nella primavera del 2025