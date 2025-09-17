Turbe da passeggio: tre camminate ‘socializzanti’ tra accoglienza, arte e diritti

Tre nuove passeggiate per rivitalizzare il centro storico. È questo il cuore di “Turbe da passeggio” che insieme alle associazioni del territorio – Esn, Marte e Linea Rosa – porterà le persone in giro per la città per socializzare e promuovere temi di rilievo. Dall’accoglienza Erasmus, alle opere della Biennale di Mosaico, fino al contrasto alla violenza di genere: la prima passeggiata sarà il primo ottobre