Dopo il grande successo della prima Turbe da Passeggio, che ha visto oltre ottanta giovani e studenti Erasmus animare le vie del centro storico, il progetto di Turbe Giovanili torna in città con un nuovo appuntamento, questa volta dedicato al mondo della cultura e dell’arte: un omaggio alla Biennale del Mosaico Contemporaneo e al patrimonio artistico di Ravenna da riscoprire e valorizzare insieme.

La seconda camminata, realizzata in collaborazione con l’associazione marte, si terrà mercoledì 29 ottobre alle ore 18:30, con ritrovo a Porta Adriana. Durante il percorso, i partecipanti attraverseranno alcuni luoghi di interesse legati alla Biennale del Mosaico Contemporaneo, per un’esperienza di scoperta e riflessione sui legami tra arte, contemporaneità e comunità. L’itinerario si concluderà presso il bar del MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna, dove si terrà un momento conviviale aperto ai partecipanti e agli ospiti.

Il format, promosso da Turbe Giovanili con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e il patrocinio del Comune di Ravenna, nasce per unire attività fisica, esplorazione urbana e impegno civico. Ogni appuntamento rappresenta un passo verso una città più viva, accogliente e consapevole del proprio patrimonio culturale e sociale.

“Dopo aver camminato insieme agli studenti Erasmus per parlare di accoglienza e integrazione, ora ci muoviamo verso il mondo dell’arte e della cultura, pilastri identitari della nostra città – spiega Ilario Jacopo Salvemini, presidente di Turbe Giovanili. – Con questa seconda passeggiata vogliamo accendere i riflettori su quanto Ravenna ha da offrire e su come i giovani, e non solo, possano essere protagonisti attivi della sua valorizzazione.”

L’iniziativa è aperta alla cittadinanza, alle istituzioni e alla stampa, invitate a partecipare e condividere questo nuovo momento di cammino collettivo e dialogo urbano.