Tumulare gli animali insieme ai padroni: il Comune apre ad un percorso di valutazione

Il Comune di Ravenna potrebbe consentire la tumulazione delle ceneri degli animali d’affezione nei loculi dei proprietari o nelle tombe di famiglia. Tutto in realtà dipenderà dalla sensibilità della prossima giunta alla guida della città. Tuttavia, l’attuale amministrazione, per voce dell’assessore ai diritti degli animali Federica Moschini, si è detta disponibile ad avviare un percorso di valutazione, coinvolgendo le associazioni e le realtà che si occupano dei servizi cimiteriali per conto del Comune di Ravenna. alla prossima giunta spetterebbe il compito di concretizzare il percorso. L’obiettivo è individuare una serie di norme che possano garantire un servizio a basso costo per i proprietari di animali.