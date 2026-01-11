Tuffo della Befana 2026: tennisti, pinguini e dinosauri i costumi più originali

Befane, babbi natale, dinosauri, squali, tennisti e bagnini: sono 78 i coraggiosi tuffatori in costume che hanno sfidato il freddo per fare il primo bagno dell’anno. Si è tenuto oggi pomeriggio il tradizionale Tuffo della Befana di Tagliata di Cervia, un momento di musica, divertimeno con vin brulé, panettoni e tante risate. Il più giovane tuffatore aveva 6 anni, mentre il più anziano è Stelio Missiroli con i suoi 78 anni. Premiati come miglior costume i ‘Bis-rex’, gli ‘Us Open Bar’ e i ‘Pinguini sguatteri nucleari’