Il Trust Alluvioni Romagna, istituito da un gruppo di professionisti con l’intento di sostenere la popolazione colpita dalle alluvioni in Romagna, supporterà economicamente il progetto di ricostruzione dell’ex cinema di Traversara, nel comune di Bagnacavallo, duramente colpito dall’alluvione del 19 settembre 2024.

Il progetto nasce dall’incontro tra il Trust e l’associazione “Traversara in Fiore”, che da tempo si batte per il recupero di questo spazio, un edificio del 1948 vincolato dalla Soprintendenza e chiuso dal 1995. L’obiettivo dell’associazione è quello di trasformare l’ex cinema in un centro polifunzionale, con una sala polivalente, cucina, un locale magazzini. I lavori di riqualificazione erano già stati avviati quando l’alluvione ha duramente colpito l’area. Oggi sono ripresi.

«Non si tratta solo di ricostruire un edificio – spiegano i promotori del Trust Alluvioni Romagna – ma di ridare dignità e futuro a una comunità, ripartendo dai luoghi della memoria e della partecipazione. Traversara è stata colpita duramente, ma ha mostrato una capacità di reazione esemplare».

Dopo aver attivato un’e-mail per raccogliere segnalazioni e aver avviato contatti con enti e realtà locali, il Trust ha faticato a individuare proposte concrete, credibili e con un forte valore simbolico. Traversara ha rappresentato la sintesi ideale: un progetto chiaro, una comunità presente, un bisogno reale.

Costituitosi il 15 ottobre 2024, il Trust Alluvioni Romagna vede la partecipazione dei co-trustee ragionier Giuseppe Lepore e avvocato Benedetta De Donno, che gestiranno le risorse già disponibili e si occuperanno della selezione e del monitoraggio delle attività. La supervisione è affidata al guardiano del Trust, il professor Maurizio Lupoi, massima autorità nel settore a livello nazionale e internazionale. Un trust è uno strumento giuridico che consente di gestire somme di denaro a beneficio di una collettività con trasparenza. È considerato affidabile grazie a un quadro giuridico rigoroso che disciplina la sua istituzione e gestione. La trasparenza nella rendicontazione e la supervisione da parte del guardiano garantiscono che i beni siano utilizzati secondo le intenzioni dei disponenti e gestiti dal trustee con attenzione e cura, offrendo così una maggiore sicurezza e affidabilità per il raggiungimento dello scopo prefissato.

Il progetto di riqualificazione del Trust Alluvioni Romagna prevede il coinvolgimento della comunità, anche attraverso strumenti di comunicazione come il sito ufficiale e la pagina Instagram. Sono già stati ipotizzati incontri pubblici, momenti informativi e attività promozionali sul territorio, in collaborazione con l’associazione Traversara in Fiore. «Questo primo progetto è solo l’inizio: l’obiettivo è ora quello di coinvolgere nuovi apportatori e individuare altri interventi da sostenere, con la stessa attenzione e responsabilità che hanno guidato questa prima scelta», concludono i trustee.

Per informazioni, segnalazioni e per contribuire: