Truffe, spoofing telefonico e trading online: migliaia di vittime nel nostro territorio

Il fenomeno delle truffe ha un campo molto ampio ed è in evoluzione, ma molto problematiche stanno diventando le truffe telefoniche e quelle online.

La più diffusa è la truffa dello spoofing telefonico, in cui il malintenzionato riesce ad alterare il numero di telefono che viene visualizzato dalla vittima. Il truffatori sfruttando la credibilità del numero di telefono usato, inducono la vittima a dare i propri dati. Non sono mancati i casi di spoofing telefonico anche con il numero della Polizia Postale o altre Forze dell’Ordine, non che truffe con numeri di istituti creditizi o altre istituzioni. Per questo si consiglia di chiudere la chiamata e di richiamare lo stesso numero.

Un’altra truffa molto diffusa è quella del trading online, la truffe tipo, che ogni giorno segna migliaia di vittime, che nella speranza di investendo pochi soldi, si arrivi a guadagnare miglia di euro, tramite broker che di fatto sono truffatori.

Anche nel nostro territorio non sono mancate le vittime, l’ispettore Antonio Scodalupi, Responsabile della Sezione Operativa della Sicurezza cibernetica, polizia Postale di Ravenna, racconta questi crimini e da dei consigli per evitare i truffatori.