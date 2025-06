Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Forlì-Cesena, a conclusione di una complessa serie di accertamenti, hanno denunciato un cinquantenne, residente in provincia di Forlì- Cesena, ritenuto il presunto responsabile dei reati di “truffa aggravata” e “sostituzione di persona”. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì, ha consentito di ricostruire una complessa serie di condotte fraudolente poste in essere tra la fine del 2024 e il mese di febbraio 2025.

Secondo quanto emerso, l’uomo, qualificandosi falsamente come Ufficiale dell’Arma in servizio presso il Ministero della Difesa, avrebbe indotto decine di persone – residenti nelle province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna – a versare alcune migliaia di euro, in cambio della promessa di incarichi lavorativi o collaborazioni istituzionali nell’ambito di un presunto progetto finanziato dal Ministero della Difesa.

Nel corso delle attività investigative, che hanno anche comportato delle perquisizioni a suo carico, sono stati acquisiti elementi documentali rilevanti, dai quali è emersa che i raggiri erano stati portati avanti anche nei confronti di aziende. Anche in tali casi, attraverso la prospettazione di futuri appalti o incarichi riconducibili al Ministero della Difesa, l’indagato avrebbe ottenuto dati personali e bancari, nonché somme di denaro – pari, per ciascuna azienda, a svariate migliaia di euro – facendo credere che fossero destinate a spese amministrative, iscrizioni ministeriali o corsi di formazione. Tutto naturalmente falso.