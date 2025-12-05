Truffe finanziarie fra Ravenna e la Romania: 3 persone arrestate. Sequestrato 1 milione di euro

Tre persone arrestate per truffa e abusivismo finanziario. Si tratta di un trevigiano, per il quale è stato disposto il carcere, e due ravennati, ai domiciliari con braccialetto elettronico. Sequestrato circa 1 milione di euro.

I due professionisti ravennati erano già saliti agli onori della cronaca poiché proponevano ai propri clienti soluzioni finanziarie destinate alla realizzazione di progetti di investimento con il conseguimento di elevate rendite finanziarie in Romania.

Dopo aver ascoltato il racconto dei clienti e perquisito gli uffici di Ravenna, gli investigatori del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza hanno scoperto che, fra coloro che hanno perso cospicue somme di denaro, c’erano anche persone in difficili situazioni finanziarie o ravennati duramente colpiti dall’alluvione.