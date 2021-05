Lo Spi Cgil di Ravenna organizza, in collaborazione con Federconsumatori, un’assemblea informativa dal titolo “Truffe e raggiri in rete…non ci casco”. L’incontro si svolgerà, in modalità videoconferenza, mercoledì 5 maggio dalle 15 alle 17.

Con il Covid, i pensionati e le pensionate sono fra i soggetti che maggiormente restano in casa e hanno trovato nel computer, negli smartphone e nella rete motivo di svago, evasione e passatempo. Ma questi straordinari strumenti, da oggetti di compagnia possono diventare trappole per raggiri e truffe.

Prenderanno parte all’incontro: Dario De Lucia, social media manager, Antonio Scodalupi dirigente Polizia Postale Ravenna, l’avvocato Dario Bonetti consulente per Federconsumatori Ravenna, Vincenzo Fuschini presidente di Federconsumatori Ravenna, e Maura Masotti, segretaria generale dello Spi Cgil Ravenna.

Chi fosse interessato a seguire l’iniziativa può chiedere il link per collegarsi inviando una e-mail, con nome e numero telefonico, all’indirizzo: ra.spicgil@er.cgil.it.