Truffe agli anziani: sgominata una banda dedita alle vendite “porta a porta”

5 arresti, 10 indagati e il sequestro di 2,5 milioni di euro. Si conclude così una lunga indagine della Guardia di Finanza di Padova che ha smantellato un’organizzazione a delinquere, specializzata nelle estorsioni e nelle truffe agli anziani. Oltre 1.200 si calcola possano essere le vittime, residenti in 54 province diverse del Centro-Nord Italia, fra cui anche la provincia di Ravenna (colpiti i territori di Alessandria, Ancona, Arezzo, Asti, Belluno, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Firenze, Forlì Cesena, Genova, Gorizia, Grosseto, Lecco, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Milano, Modena, Monza-Brianza, Novara, Parma, Urbino, Padova, Pavia, Perugia, Pesaro, Piacenza, Pordenone, Prato, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo, Savona, Siena, Sondrio, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza).

I truffatori colpivano in particolare le donne, attraverso una società dedita alle vendite “porta a porta”. Sono in corso le perquisizioni nei confronti di tutti i componenti dell’organizzazione criminale e nella sede della società incriminata, con sede legale nel territorio veneziano e sede operativa nel padovano.