Truffe agli anziani: ripercussioni psicologiche per le vittime

Un’estate da truffatori. L’arrivo delle ferie estive, la partenza delle famiglie, gli anziani a casa senza una rete parentale vicina su cui fare affidamento: il terreno preferito sul quale si muovono i truffatori, tornati insistentemente alla carica in questi mesi come dimostrano le diverse denunce e i fatti di cronaca che hanno caratterizzato l’estate. I danni nelle vittime non sono però solo economici. Molte anche le ricadute psicologiche. Ne sanno qualcosa gli ideatori di alcune delle reti whatsapp e tam tam nate in questi anni sul territorio fra i cittadini, come Ravenna SOS Sicurezza, che si relazionano con le famiglie immediatamente dopo i raggiri e nei giorni seguenti.