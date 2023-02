Il Prefetto Castrese De Rosa e il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale hanno sottoscritto stamattina presso Palazzo Merlato un Protocollo d’ Intesa per tutelare i soggetti più fragili,”per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli Anziani”.

L’Accordo mira a rafforzare le azioni a difesa delle persone anziane che si confermano come la categoria maggiormente esposta a raggiri criminali.

In particolare, nelle frazioni comunali più decentrate sono presenti circa 11.000 persone over 70 e proprio in queste zone si focalizzeranno gli interventi di tutela con esperti e rappresentanti della polizia locale, tra cui consulenti legali e appartenente ai sindacati dei pensionati che svolgeranno incontri di sensibilizzazione sul fenomeno delle truffe e sulle strategie di contrasto.

Il Protocollo ha l’obiettivo di regolare le attività che saranno curate dalla Prefettura e dal Comune nell’ambito dell’attuazione del Progetto denominato “Strùffati, insieme per non cadere in trappola!”, per il quale l’Amministrazione comunale, all’esito dell’istruttoria curata dalla Prefettura, ha ottenuto un finanziamento dal Ministero dell’Interno di 18.487,86 euro.

Le risorse saranno destinate allo sviluppo di una strategia comune di prevenzione e di contrasto, prevedendo una serie di azioni in sinergia con le diverse attività di sostegno alle fragilità della popolazione già presenti sul territorio, tra cui la selezione scuola superiore di secondo grado per realizzare brochure e altro materiale, di un’ associazione culturale per produrre uno spettacolo o un monologo sulle truffe agli anziani che sarà ospitato presso un centro sociale o una parrocchia; incontri con esperti e Polizia Locale; la progettazione e la realizzazione di 3 recital/monologhi sull’argomento delle truffe e momenti di informazione e prevenzione con distribuzione di materiali cartaceo l’evento sarà organizzato presso i centri sociali per anziani nel periodo estivo; la realizzazione di un logo, di una grafica coordinata e di prodotti grafici da appendere nelle case, in collaborazione con la classe della scuola superiore di secondo grado appositamente selezionata e poi da distribuire ai partecipanti agli incontri.

«E’ fondamentale che i cittadini non più giovani si rivolgano con fiducia alle Forze di Polizia, segnalando ogni situazione di rischio di truffa — ha dichiarato il Prefetto Castrese De Rosa – anche perché certi reati determinano sia danni economici che psicologici in chi li subisce, facendo avvertire nel contempo lea proprie fragilità».

Anche il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale ha sottolineato « È nostro dovere mettere in campo tutte le azioni possibili per aiutare e sostenere i cittadini e le cittadine più fragili. Oggi è stato siglato uno strumento molto importante che consentirà di realizzare campagne informative e interventi di supporto volti alla prevenzione e al contrasto delle truffe agli anziani. Si tratta di fenomeni verso i quali l’informazione, la sensibilizzazione e la consapevolezza si rivelano cruciali per arginarne la diffusione. Il Protocollo per il contrasto delle truffe agli anziani è una nuova prova dell’importanza del lavoro di squadra tra istituzioni e tessuto sociale, pronte a fare rete per garantire la sicurezza della comunità».

Ecco il testo integrale del documento:

“PROTOCOLLO D’INTESA

PER LA DESTINAZIONE DEI FONDI ASSEGNATI DAL MINISTERO DELL’INTERNO IN RELAZIONE ALL’ATTIVITA’ PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI 2022 – 2023

La Prefettura – UTG di Ravenna, con sede legale in Ravenna, Piazza del Popolo n. 26, ivi domiciliata ai sensi del presente protocollo, rappresentata dal Prefetto pro tempore, dott. Castrese De Rosa

e

il Comune di Ravenna, con sede legale in Ravenna, Piazza del Popolo n. 1 ed ivi domiciliato ai sensi del presente protocollo, rappresentato dal Sindaco Michele de Pascale

PREMESSO CHE

Il Ministero dell’Interno ha destinato, anche per l’anno 2022, la quota di euro 2.000.000,00 a valere sul Fondo Unico di Giustizia, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto delle truffe perpetrate nei confronti di persone anziane;

con circolare del Capo di Gabinetto del Ministro dell’interno, Prot. N. 11001/110/25 Uff. II – Ord. e Sic. Pub. in data 28 luglio 2022 sono stati i Comuni capoluogo di provincia potenzialmente destinatari del finanziamento, demandando ad un protocollo d’intesa tra Prefettura e Comune interessato la disciplina degli impegni assunti;

tra gli Enti Locali individuati risulta anche il Comune di Ravenna;

tale finanziamento è destinato alla realizzazione di campagne di tipo informativo/divulgativo e formativo, misure di prossimità nonché interventi di supporto, anche psicologico, alla popolazione anziana per scongiurare eventuali situazioni di rischio;

VISTO

il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, il quale ha definito gli strumenti e le modalità di attuazione della sicurezza urbana;

in particolare, l’articolo 5 del citato decreto-legge n. 14 del 2017, il quale demanda ad appositi patti sottoscritti tra il Prefetto ed il Sindaco l’individuazione di mirati interventi per la sicurezza urbana, in relazione alla specificità dei contesti e nel rispetto delle Linee guida per l’attuazione della sicurezza urbana adottate, su proposta del Ministro dell’interno, con accordo sancito in Conferenza Stato-città e autonomie locali;

RICHIAMATE

le Linee guida per l’attuazione della sicurezza urbana di cui al citato articolo 5 del decreto-legge n. 14 del 2017, adottate con accordo sancito in Conferenza Stato-città e autonomie locali nella seduta del 26 luglio 2018, laddove è previsto che, accanto al modello dei patti per la sicurezza di carattere generale, possono essere definiti anche “patti” o “intese” dedicati a finalità specifiche;

DATO ATTO CHE

in data 29 settembre 2022 il Comune di Ravenna ha presentato in Prefettura la domanda di accesso al contributo indicato in premessa, corredata da una scheda progettuale, ove sono illustrate le misure che si intendono adottare, i mezzi e il personale da impiegare nonché i relativi costi;

è stato espresso parere favorevole dai rappresentanti delle Forze di Polizia;

in data 10 ottobre 2022 la Prefettura – UTG ha approvato il progetto, dandone comunicazione al Comune interessato e al Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale per i servizi di ragioneria, nonché, per conoscenza, al Gabinetto del Ministro e all’Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia;

TENUTO CONTO

dell’entità del contributo richiesto quantificato in € 18.487,86;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art.1

(Finalità del protocollo)

Con la sottoscrizione del presente protocollo, la Prefettura – UTG e il Comune di Ravenna regolano i rispettivi e reciproci impegni in relazione all’attuazione dell’iniziativa finalizzata a iniziative di prevenzione e contrasto delle truffe perpetrate nei confronti di persone anziane, di cui alla scheda progettuale allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo d’intesa.

Art. 2

(Entità del contributo e modalità di erogazione)

Per la realizzazione del progetto di cui alla scheda allegata, al Comune di Ravenna è concesso un contributo di Euro 18.487,86 previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o assicurativa commisurata all’importo erogato; Il contributo previsto sarà erogato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per i servizi di ragioneria mediante ordine di accreditamento in contabilità ordinaria tratto sui pertinenti capitoli di spesa in favore della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio nel prossimo esercizio finanziario, come comunicato dal Ministero dell’Interno con nota n. 60994 del 28 novembre 2022; La Prefettura – UTG provvederà al successivo trasferimento del contributo al Comune di Ravenna; Ai fini dell’erogazione del contributo, il Comune è tenuto a presentare una relazione finale sugli esiti dell’iniziativa, corredata dal rendiconto economico-finanziario della gestione e dalla documentazione di spesa; La mancata presentazione della polizza fideiussoria comporta la revoca del contributo; Il progetto dovrà essere concluso entro il 31 ottobre 2023;

Art.3

(Impegni del Comune)

Fermo restando l’obbligo di produrre una relazione finale sugli esiti dell’iniziativa, corredata dal rendiconto economico-finanziario della gestione e dalla documentazione di spesa, il Comune si impegna a produrre specifici report bimestrali sull’attività svolta, a partire dal mese di novembre 2022 e fino al termine dell’attività progettuale, utilizzando esclusivamente il modello allegato. I dati inseriti dal Comune nel modello devono essere completi, coerenti ed aggiornati al periodo di riferimento (vale a dire comprensivi dei dati dei precedenti report). Il report bimestrale dovrà pervenire alla Prefettura entro, e non oltre, il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello della rilevazione

Art.4

(Verifiche)

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione centrale per i servizi di ragioneria, potrà disporre verifiche presso il Comune beneficiario, per il tramite della Prefettura – UTG, al fine di accertare la legittimità delle spese.

Art.5

(Durata del protocollo)

Il presente protocollo cessa di avere efficacia con la conclusione dell’iniziativa finanziata.

IL PREFETTO IL SINDACO

Castrese De Rosa Michele de Pascale”