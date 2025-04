È stata scoperta su TikTok una truffa ideata da ignoti che non hanno esitato ad utilizzare immagini rubate di Sara Cantagalli, deceduta il 14 luglio del 2024. A denunciare il raggiro online sono stati il padre della bambina, Mattia Cantagalli, e la pagina Facebook “Il babbo Natale dei bambini”.

Gli autori della truffa hanno diffuso online un messaggio per raccogliere fondi a sostegno delle famiglie di bambini malati di tumore. Fra le foto di bambini presenti sul social network, anche la foto di Sara Cantagalli. Difficile avere dubbi sul reale obiettivo degli autori del messaggio, accanto al quale è presente un link che reinvia su PayPal per la donazione. È stato lo stesso padre della bambina a scrivere di non versare denaro e di segnalare la pagina.