Ha finto di amarla per lungo tempo, in una relazione virtuale, e lo ha ingannato sottraendogli quasi 25mila euro.

E’ la storia di un uomo 50enne residente in Bassa Romagna, che adesso è sotto processo per truffa.

L’uomo aveva conosciuto la donna, residente a Triste, sui social. Dal 2018 hanno scambiato messaggi d’amore e intimi, fino ad arrivare a promesse di matrimonio, ma nel frattempo, le chiedeva soldi per le sue necessità.

Era arrivato ad inventare un malattia rara, per la quale aveva bisogno di cure, e la donna innamorata, in continuazione mandava dei soldi nel suo conto e pagava per lui.

Era arrivato a sottrarle con l’inganno quasi 25mila euro, quando poi lei ha scoperto tutto e lo ha denunciato.

Il 50enne ora risponde di truffa, e secondo quando riferisce il Corriere di romagna, non è la prima volta, nel passato ha avuto un altra accusa simile, finita poi con l’assoluzione.