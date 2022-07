L’ennesima truffa domestica nel ravennate. Nel mirino dei ladri sempre gli anziani.

Questa volta i truffatori/ladri si sono presentati come un carabiniere ed un medico, cosi hanno potuto entrare in una casa a Ravenna, abitata da due anziani, con la scusa di metterli in guardia per un serie di furti accaduti nel quartiere.

Sono riusciti ad entrare in casa e poi rubare ori, gioielli e monili antichi, che erano tenuti in una cassaforte, per una somma stimata di ben 300 mila euro. La polizia sta ancora indagando.

La notizia è stata riportata dal Corriere Romagna.