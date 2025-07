L’Unione della Romagna Faentina segnala alla cittadinanza che sul territorio, a Brisighella e in alcune zone del forese faentino, sono stati segnalati episodi sospetti che fanno pensare a tentativi di truffa ai danni dei cittadini.

In particolare, un uomo con accento sudamericano o comunque spagnolo, a bordo di una Dacia bianca – dichiarando di lavorare per conto di una ditta di manutenzione per conto dell’Unione della Romagna Faentina – propone di effettuare piccole asfaltature o riparazioni stradali presso abitazioni private, approfittando di materiale “avanzato” da cantieri pubblici. In cambio, chiedono un contributo economico per la sola manodopera.

Si tratta di un tentativo di truffa ben noto anche in altre zone d’Italia e ovviamente un comportamento scorretto e potenzialmente truffaldino: nessun dipendente di ditte incaricata dall’Unione è autorizzato a svolgere attività di questo tipo presso i privati, né a chiedere denaro in cambio di lavori stradali.

Invitiamo la popolazione a non accettare nessuna proposta di questo genere, a non aprire a sconosciuti e a contattare immediatamente le Forze dell’Ordine per segnalare la presenza di questi individui sul territorio. Ogni informazione utile può contribuire a fermare queste pratiche e tutelare la sicurezza di tutti.

Per segnalazioni è possibile contattare: il Comando della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina allo 0546.69 14 00.