Grande attesa per la nuova edizione di Truck’n’Food Festival, l’immancabile street food che apre la bella stagione ravennate, dal 1° al 4 Maggio 2025 nei Giardini Pubblici di viale Santi Baldini.

Quattro giorni all’insegna delle specialità culinarie in versione “da strada” da tante regioni italiane e non solo: la giornata delle Festa dei Lavoratori vedrà diverse iniziative e concerti, il tutto organizzato da CGIL, CISL e UIL, mentre ogni giorno dal 2 al 4 uno speciale dj set e una diversa esibizione musicale dal vivo, il tutto all’insegna della musica di Radio Bruno, Media Partner dell’evento, per una formula dal divertimento garantito

Appuntamento dall’1 al 4 Maggio ai Giardini Pubblici di Viale Santi Baldini a Ravenna, dalle 11.00 alle 24.00 per l’edizione 2025 di Truck’N’Food Festival, lo street food firmato SGP Grandi Eventi.