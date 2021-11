È stato aperto un fascicolo in Procura a Ravenna attorno alla vicenda del giovane di 23 anni trovato privo di sensi ai piedi di un albero a Faenza, nei pressi dell’abitazione dell’ex fidanzata. La notizia è riportata oggi dal Corriere di Romagna. Non sono infatti chiare le dinamiche che hanno portato il 23enne ad essere ritrovato, intorno alle 22.30 del 3 novembre, in gravissime condizioni. Il ragazzo si trova ora ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Bufalini di Cesena dove è arrivato trasportato dal personale del 118 con un codice di massima gravità.

Il primo esame del personale sanitario ha messo in evidenza un trauma cranico e diverse lesioni sul corpo del 23enne. Gli inquirenti dovranno ora cercare di capire se si tratta di conseguenze dovute alla caduta dall’albero, dove il giovane potrebbe essersi arrampicato, o se al contrario si tratta di lesioni procurate da una seconda persona.