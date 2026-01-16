Nella giornata di ieri, nell’ambito di alcuni servizi nella zona della stazione ferroviaria, il personale della Sezione Radiomobile di Ravenna ha effettuato il controllo di alcuni soggetti.
Durante l’attività di identificazione è emerso che uno straniero, di nazionalità nigeriana, senza fissa dimora, con precedenti di polizia, è risultato avere pendente un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Ravenna.
L’uomo è stato condotto negli uffici del Comando Provinciale per le procedure del caso.
Al termine delle operazioni è stato accompagnato al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Gorizia – Gradisca d’Isonzo per il tempo strettamente necessario alla rimozione degli impedimenti all’accompagnamento alla frontiera.
Il provvedimento è stato trasmesso al Giudice di Pace di Gorizia come previsto dalle norme per la convalida e decisione.