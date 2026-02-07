Nell’ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica predisposti dal Questore di Ravenna, finalizzati a garantire il regolare ed ordinato svolgimento della manifestazione con corteo, svoltasi nella giornata di ieri a Ravenna, ricollegabile alla giornata dello sciopero internazionale dei porti- una mobilitazione contro il traffico di armi – il personale della Polizia Ferroviaria di Ravenna, ha organizzato un servizio di controllo straordinario nei confronti dei viaggiatori in arrivo in stazione.

Gli agenti della Polfer hanno identificato un gruppo di giovani, provenienti da fuori provincia e diretti alla manifestazione. Uno dei ragazzi era in possesso di strumenti atti ad offendere. Il giovane, un ventiduenne, è stato deferito in stato di libertà per porto di oggetti atti ad offendere ed il materiale è stato sottoposto a sequestro penale. Per tale motivo la Divisione Anticrimine della Questura di Ravenna valuterà l’applicazione della misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Ravenna.

Va ricordato che la manifestazione si è svolta senza problemi per l’ordine pubblico.