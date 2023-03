Aperto in procura un fascicolo per morte come conseguenza di altro reato, lo spaccio, per la morte di Giuseppe Marcucci, faentino di 60 anni, trovato senza vita dalla sorella il 26 febbraio scorso.

Gli inquirenti si aspettano dall’autopsia risultati utili all’indagine come evidenziano oggi i quotidiano in edicola. Il sospetto è che Marcucci non fosse solo durante gli ultimi momenti di vita e che qualcuno si sia allontanato senza allertare i soccorsi.