Domani torna “La Pulce nel Baule”, il mercatino dell’usato allestito nel parcheggio del Pala De André a Ravenna, dalle 6.00 alle 16.00 (orari per il pubblico). Si tratta di un evento ormai tradizionale per la città, con migliaia di visitatori. Visitatori che hanno sempre il piacere di raccontare le loro storie legate al mercatino, anche quando, come in questo caso, sono delle piccole “disavventure”…

“Sono un musicista per passione e amo gli strumenti musicali vintage – spiega Stefano, di Ravenna –. Qualche mese fa con mia moglie abbiamo fatto un salto alla Pulce, come è nostra abitudine, alla ricerca di qualche chicca e… l’abbiamo trovata davvero! Su un banco, infatti, adocchio una chitarra Eko anni Sessanta. Un modello raro ed in ottime condizioni, che poteva valere – usata – ben più di un migliaio di euro e che lì era presentata ad un prezzo di assoluta occasione. Mi giro a parlottare con mia moglie per decidere sull’acquisto, voltando le spalle al banco. Pochi secondi, e quando mi giro per prenderla quel pezzo meraviglioso era già in mano ad un altro acquirente che lo stava pagando. Sono andato a casa ‘mangiandomi i gomiti’, ma ho imparato la lezione…”.

E tante sono le occasioni da cogliere al volo a La Pulce nel Baule, dove fra piccoli, grandi affari, spesso si trova proprio ciò che non si sperava più di trovare.

I mercatini dell’usato, molto diffusi nel Nord Europa, sono ormai una vera e propria tendenza anche nel nostro Paese. Una nuova “filosofia”, che unisce al risparmio la cultura del riutilizzo. L’evento è aperto a tutti i privati cittadini che desiderano svuotare cantine, soffitte e armadi dagli oggetti che non usano più, ma che possono essere utili ad altri. L’offerta va dai libri all’oggettistica, dall’abbigliamento ai giocattoli, e molto, molto altro. Spazio come sempre anche all’associazionismo, con le bancarelle gestite dai volontari. Sono a disposizione anche i servizi igienici. Tutte le edizioni del mercatino vengono confermate o meno in base alle previsioni meteo dell’Aeronautica e di Arpa. Per informazioni: 0544.511337 – 335.6540559. Ingresso ai visitatori gratuito.