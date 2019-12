Bel gest da parte di un cittadino ravennate che, dopo aver trovato 100 euro in due banconote da 50, vicino ad uno sportello bancomat, li ha consegnati alla Polizia Locale di Ravenna affinché fossero restituiti al legittimo proprietario. E così gli agenti hanno fatto partire le verifiche per risalire all’identità del proprietario, anzi, della proprietaria, che, in giornata, è stata convocata al Comando di Polizia Locale dove comandante e vicecomandante le hanno riconsegnato la somma persa. Un sentito ringraziamento da parte della donna al ravennate, di origini rumene, che ha compiuto il gesto di educazione civica.