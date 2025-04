Pillole video curate dall’azienda sanitaria della Romagna per stimolare la popolazione su temi legati alla salute, agli stili di vita e ai comportamenti corretti da adottare, fornendo consigli e raccomandazioni. Alimentazione, movimento, alcol, fumo, vaccinazioni, cadute nel caso di persone anziane. Sono i temi sui quali l’Ausl Romagna ha deciso di intervenire maggiormente per evitare di vedere incrementare nel breve futuro, in maniera significativa, il dato relativo ai pazienti con cronicità