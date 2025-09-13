Troppo costoso oggi intervenire su via Mariani, ma si ripristineranno i tratti di via Gardini e di via Gordini

Via Mariani al momento non vedrà interventi per il rifacimento della pavimentazione. Lo ha confermato la giunta in consiglio comunale. Nell’ultima seduta dell’assemblea sono stati presentati una mozione e un question time incentrati sul pessimo stato di una delle principali vie d’ingresso del centro storico, la strada che porta al Teatro Alighieri, alla zona dantesca e ad una delle zone universitarie più frequentate dagli studenti, la via di comunicazione fra il centro e Santa Apollinare Nuovo. A causa dei cedimenti del terreno, via Mariani si presenta con buche e avvallamenti. Nei giorni di pioggia il biglietto da visita con la quale la città si presenta ai turisti è pessimo. L’amministrazione comunale ha in sostanza spiegato che i fondi per una riprogettazione strutturale dell’intera strada oggi non ci sono e le priorità sono altre. Nel 2005 furono investiti quasi 900 mila euro per demolire e rifare l’intera pavimentazione. Oggi un simile cantiere costerebbe molto di più.