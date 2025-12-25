Visto l’aumento dei livelli idrometrici del fiume Lamone che si sta registrando nelle ultime ore e alla luce del Piano speditivo in vigore per il territorio di Villanova e Glorie, il Comune di Bagnacavallo ha emesso un’ordinanza di evacuazione totale fino a 300 metri di distanza dal fiume Lamone per entrambe le frazioni. Va ricordato infatti che in quel territorio sono in corso i lavori lungo l’argine. Lo scorso marzo, infatti, a causa della piena del fiume, si erano formate profonde fessurazioni.

Dai 300 metri fino a 1 chilometro di distanza dal fiume Lamone, c’è l’obbligo di salire ai piani alti delle proprie abitazioni. Per chi fosse impossibilitato a farlo, c’è l’obbligo di evacuazione.

Le persone evacuate, se non diversamente organizzate, potranno recarsi presso la palestra delle Scuole elementari di Bagnacavallo, in via Cavour, dove i volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile hanno allestito un punto di accoglienza che sarà aperto dalle 19.30.

Un servizio di navetta sarà disponibile a partire dalle 19 con partenza da Glorie presso il centro civico e successiva tappa a Villanova presso il parcheggio del plesso scolastico in via Ungaretti.

Tutto il sistema di protezione civile è attivo e operativo nel monitoraggio di entrambi i fiumi del territorio bagnacavallese, Lamone e Senio, il Coc (Centro operativo comunale) è aperto ed è operativo il Centro di Coordinamento soccorsi (Ccs) della Prefettura.

Il passaggio del colmo di piena del Lamone nel territorio comunale è al momento previsto per la tarda serata di oggi.

Si ricorda che l’allerta rossa emanata dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile permane per tutta la giornata di oggi.

Per informazioni è attivo il numero 333 2410137, attivo per tutta la durata dell’allerta.

Per le sole emergenze è sempre attivo il numero verde della Polizia Locale 800 072525.

Ravenna