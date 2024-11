Troppi furbetti in piazza Kennedy: veicoli commerciali che entrano approfittando di un fittone mancante e auto che sostano per lungo tempo negli stalli riservati al carico e scarico delle merci. A lamentarsi sono soprattutto le attività che lavorano attorno alla piazza. La segnalazione è arrivata anche in consiglio comunale a Ravenna e ora si attendono provvedimenti da parte della giunta. La risposta dell’amministrazione comunale dovrebbe rientrare all’interno del nuovo progetto ideato per rendere il centro storico più vivibile.