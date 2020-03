Troppi anziani in strada. E così il sindaco Luca Della Godenza ha disposto anche la chiusura degli orti che in questi giorni stavano richiamando troppe persone ad uscire di casa per prendersi cura delle varie coltivazioni. E oltre a prendersi cura dell’orto, spesso se ne approfittava per scambiare qualche chiacchiera coi vicini. Così, dopo diverse segnalazioni e controlli, è arrivata la decisione della chiusura.

Stesso discorso per la casa dell’acqua, dove gli utenti non mantenevano le distanza di sicurezza e dove, si legge nella nota del primo cittadino, non era garantita un’adeguata igienizzazione del distributore

“Sono vicino a tutti coloro che hanno bisogno e stiamo mettendo in campo tutte le azioni necessarie per contenere il diffondersi del virus e per aiutare chi in questo momento è in difficoltà” ha commentato il sindaco Della Godenza.

(Immagine di repertorio)