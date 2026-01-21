Tromba d’aria. Raccolta fondi per aiutare Le Spighe – Non solo piadine

Una raccolta fondi per aiutare ad Alfonsine Le Spighe – Non solo piadine e Andrea e Laura Ricci Maccarini, simboli della tromba d’aria che ha devastato la Bassa Romagna e parte del ravennate nel luglio 2023. Dopo quasi due anni e mezzo, sono stati stanziati i ristori per i danni subiti dai privati, ma i Ricci Maccarini stanno incontrando notevoli difficoltà ad accedere ai rimborsi. Per questo motivo, il consigliere regionale Marco Mastacchi ha fatto partire una raccolta fondi a loro dedicata. Anche perché i danni all’attività e alla casa, distrutta in buona parte, sono stati imponenti e oggi Le Spighe, in inverno, non riesce più praticamente a lavorare, non potendo più contare sulle attrezzature necessarie per accogliere i clienti. Solo per la casa, i danni hanno superato i 300 mila euro e l’assicurazione ne ha coperti solo una quota minoritaria. Le difficoltà economiche hanno fiaccato anche il morale dei due fratelli, che però continuano a sperare di rilanciare l’attività fondata dal padre Gianprimo, chef stellato, al servizio anche della Regina Elisabetta