Tromba d’aria del luglio 2023: arriva un primo contributo dal governo

Arrivano i Contributi di Immediato Sostegno per le famiglie e le aziende colpite dal tornado del luglio 2023. Mai come adesso l’aggettivo “immediato” appare però così stonato. La delibera infatti del Consiglio dei Ministri che ha permesso di finanziare il CIS è arrivata solamente il 30 agosto del 2024. La palla è quindi passata alla Regione Emilia-Romagna, che il 24 settembre 2024 ha riconosciuto al Comune di Ravenna 353 mila euro per far fronte alle 100 domande presentate per ottenere il contributo. 70 di queste domande hanno già presentato tutta la documentazione necessaria per ottenere il ristoro. Per le rimanenti c’è tempo fino al 30 giugno per presentare la rendicontazione delle spese sostenute a seguito del fortunale