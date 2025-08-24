Risveglio di paura questa mattina a Milano Marittima, dove una tromba d’aria si è abbattuta con violenza devastando gran parte della località. All’alba di domenica la città si è risvegliata tra pini spezzati, auto bloccate e strade interrotte.

Il maltempo, accompagnato da forti raffiche di vento e piogge intense, ha provocato allagamenti e caduta di alberi anche a Cervia, in particolare lungo viale Italia. Sono state chiuse al traffico via Jelenia Gora, viale Matteotti e viale 2 Giugno, mentre altre strade risultano ancora impraticabili.

I Vigili del fuoco, impegnati senza sosta con squadre arrivate da Ravenna, Cervia, Casola Valsenio e persino da Ferrara, stanno affrontando decine di interventi: già risolti alcuni problemi di fughe di gas, ma la lista delle emergenze è destinata a crescere nelle prossime ore.

Non risultano al momento persone ferite, ma la situazione rimane critica. Il Prefetto di Ravenna è stato informato e a Cervia è stato attivato il Coc – Centro operativo comunale.

Le autorità raccomandano la massima prudenza negli spostamenti e invitano la popolazione a non entrare nelle pinete, particolarmente a rischio per la caduta di alberi.

“Si chiede alla popolazione di non attivare droni o oggetti volanti in quanto sono in volo i droni dei Vigili del fuoco per i rilievi”.