E’ stata una festa per i giovani nuotatori e nuotatrici sotto gli occhi dei numerosi familiari che hanno affollato la tribuna, con tre ospiti d’onore: i campioni olimpici Domenico Fioravanti ed Andrea Beccari ed il neo primatista italiano dei 50 metri farfalla in vasca corta, il 23enne faentino Michele Busa dell’Imolanuoto ma cresciuto nelle vasche del centro natatorio comunale.

Per il Nuoto Sub Faenza l’anno solare 2024 si è chiuso nel pomeriggio di sabato 28 dicembre nella piscina principale del centro sportivo di Piazzale Pancrazi con il tradizionale Trofeo Sociale di nuoto giunto alla 17^ edizione, che ha visto concorrere fra loro, suddivisi in 18 serie a rappresentare le varie categorie, i giovani atleti della società manfreda, la quale da questa stagione sportiva sfoggia le nuove divise della “Akron”.

Nell’occasione è tornato il Premio al bravo atleta che si fa valere sia in ambito agonistico sia a scuola: sono stati premiati i quattro chehanno ottenuto i punteggi più alti come media fra le 3 migliori prestazioni sportive della scorsa stagione (ad ognuna delle quali viene assegnato un punteggio in base al piazzamento) ed una media ponderata dei voti della pagella scolastica. I premi “studio & sport” sono stati messi a disposizione dalla Nuova Co.G.I.Sport. che gestisce le piscine comunali “casa” del Nuoto Sub Faenza, e da “Anch’io associazione di volontariato” onlus, attiva da anni a Faenza per fini di solidarietà. Nell’ordine si sono classificati Linda Martelli, Alberto Fabbri, Giada Minelli e Marta Zini, premiati rispettivamente da Michele Busa, Martina Laghi (assessora comunale allo sport), Domenico Fioravanti ed Andrea Beccari.

Fra i protagonisti del meeting ha spiccato la nuotatrice 18enne faentina Andrea Maltoni, rientrata da pochi giorni per le vacanze dagli Stati Uniti dove studia e nell’occasione vincitrice della serie riservata alle ragazze della categoria Assoluti.

L’attività agonistica della società di Faenza è ferma per le festività di inizio 2025: il primo appuntamento in acqua del nuovo anno è per i nuotatori Master sabato 11 e domenica 12 gennaio al 23° Trofeo Città di Ravenna in vasca lunga da 50 metri nella piscina comunale “Gianni Gambi” di Ravenna.

Domenica 19 gennaio vedrà i giovanissimi nuotatori Esordienti impegnati nella 1^ parte del 2° turno del Torneo Invernale Fin alla piscina comunale di Pinarella di Cervia.

Nel settore della pallanuoto a ripartire per prima sarà la squadra Master, che per la 3^ giornata di andata del Girone B del Campionato Emilia-Romagna Uisp giovedì 16 gennaio alle 21.30 sarà in trasferta alla piscina del Bowling di Ronta contro la Nuotando Cesena. La pallanuoto giovanile del Nuoto Sub Faenza vedrà la squadra Esordienti Under 12 nella piscina di casa domenica 19 gennaio alle 9.45 alle prese con la De Akker Bologna nella partita valevole per la 2^ giornata del Girone A della 1^ fase di qualificazione del Campionato Fin Emilia-Romagna. Nella stessa giornata la squadra Under 17 ospiterà la Nuotando Cesena per la 2^ giornata della 1^ fase del Campionato regionale Uisp. Per la formazione Ragazzi Under 14 il campionato regionale Fin è fermo fino al 16 febbraio, domenica in cui prenderà il via la seconda fase con la partita casalinga contro la Rari Nantes Bologna, valida per la 1^ giornata di andata nel Girone D. Fino ad allora i faentini saranno impegnati in diversi tornei amichevoli.

Domenica 26 gennaio riprenderà la stagione di competizioni ufficiali delle sincronette del Nuoto Sub Faenza: nell’appuntamento della Prima tappa Uisp di nuoto artistico saranno impegnate le Esordienti A, oltre alle Esordienti B e C alle prese con gli esercizi obbligatori.