Con l’arrivo di settembre e la ripresa delle attività scolastiche è giunta a conclusione la stagione della Scuola Vela targata Circolo Velico Ravennate.”E’ stato un anno che ha visto consolidare il numero degli iscritti, grazie anche alla promozione fatta in primavera presso alcune scuole del ravennate – spiega la responsabile delle attività didattiche del sodalizio di Via Molo Dalmazia, Daniela Rossi – Il nutrito staff di istruttori e di ragazzi, che hanno intrapreso il percorso formativo, ha assicurato un alto livello di preparazione, prestando grande attenzione alla sicurezza. Anche quest’anno è continuata la collaborazione con il Centro Cestha, mentre per la prima volta si è attivato un link con la Scuola di inglese per bambini Happy English School di Ravenna”. Ricordiamo che la Scuola Vela per bambini e ragazzi svolge un ruolo fondamentale all’interno del Circolo Velico Ravennate: infatti, non solo promuove la formazione di giovani velisti, ma contribuisce anche alla crescita della comunità velica. Per celebrare la fine delle attività didattiche, il Circolo Velico Ravennate ha organizzato il consueto appuntamento con il Trofeo Panzavolta, atteso raduno delle Scuola Vela dell’XI Zona FIV che, confermando il suo format improntato all’aggregazione e al divertimento, ha fatto registrare ancora una vola il pieno in fatto di partecipazione.

Più di cinquanta gli iscritti – 25 Under 9 e 28 Under 12 in rappresentanza di 10 Scuole Vela – impegnati in due prove svolte all’interno delle dighe foranee, davanti a una platea di genitori e appassionati che hanno seguito lo svolgersi dell’azione e supportato i proprio beniamini.

A imporsi è stato il team del Circolo Velico Ravennate, salito sul gradino più alto del podio davanti al Centro Velico Punta Marina e al Circolo Vela Cesenatico. Il premio del partecipante più giovane è andato a Diego Rusticali del Circolo Nautico del Savio, nato nel 2019. Un riconoscimento è stato assegnato al Circolo Nautico Cattolica, per essere stato il circolo proveniente da più lontano, mentre la regata degli Istruttori è stata vinta da Ludovica Gabellini dello Yacht Club Rimini.

Al briefing della mattina e alla premiazione era presente la vice presidente dell’XI Zona Anna Crotti, delegata alle Scuole Vela, cha ha dichiarato: “Il Trofeo Panzavolta è un’autentica festa della vela ‘giovanissima’ che coinvolge tutta l’XIZona. Una giornata di gioco, a terra e in mare, organizzata con cura ed esperienza e partecipata con gioia ed entusiasmo da piccoli velisti e appassionati maestri”.

Jacopo Pasini, Direttore Sportivo del Circolo Velico Ravennate, ha aggiunto: “Il Trofeo Panzavolta è uno degli appuntamenti più longevi del calendario del Circolo Velico Ravennate, un evento a cui teniamo tantissimo, sia perché in ricordo di uno dei Soci storici del nostro club, ma anche perché è rivolto ai ragazzi delle scuole vela. L’edizione 2025 è stata una delle più partecipate e per noi è stato un grande piacere ospitare numerosi circoli che condividono la nostra stessa passione. Un grazie va a tutti i partner ed in particolare a BPER che da diversi anni è al nostro fianco in queste attività giovanili”.