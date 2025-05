Finito nelle posizioni di rincalzo lo scorso anno, Federico Casadei si è preso una sonora rivincita alla quinta edizione del Trofeo Lucci Trasporti-Corsa del Burson, ulteriore creatura organizzativa del Gruppo Sportivo Lamone. A Villanova di Bagnacavallo (RA) il portacolori dell’Atl.Avis Castel San Pietro ha fatto la differenza sul percorso veloce ma anche impegnativo dell’entroterra romagnolo, chiudendo in 31’28”.

Sul tracciato ridotto a 9,7 km a causa di strade ancora dissestate dalle recenti alluvioni, Casadei ha condiviso nelle prime fasi la fuga con il compagno di colori Marco Ercoli, che poi ha accusato la fatica della ColleMar-Athon della scorsa domenica. Per Federico la gara è diventata un assolo che al traguardo ha dedicato alla propria madre, scomparsa 10 anni fa, in occasione della Festa della Mamma. Secondo posto per Rudy Magagnoli (Atl.Corriferrara), unico a contenere il distacco sotto il minuto pagando alla fine 47”. Terzo Ercoli a 1’28” davanti all’altro portacolori dell’Atl.Avis Castel San Pietro Claudio Cavalli a 2’17” e a Matteo Mariani (Atl.Imola Sacmi) a 2’40”.

La prova femminile ha incoronato Mariarosaria Valente che così migliora il terzo posto dello scorso anno, Per la portacolori dell’Atl.85 Faenza, accolta dalla figliola Gaia al traguardo, 36’27” il tempo finale con 1’03” di vantaggio sulla favorita della vigilia Giorgia Bonci (Gs Lamone), che la sera prima aveva preso parte alla Mezza Maratona di Comacchio. Terza Viola Ferretti (Trail Romagna) a 1’10”.

Ben 213 gli arrivati a conferma che la gara villanovese diventa sempre più di livello, un appuntamento primario nel calendario romagnolo Uisp. Un particolare ringraziamento all’Ecomuseo delle Erbe Palustri che oltre ad allestire la gara insieme al Gs Lamone (che ha presentato ben 65 atleti in gara) ha messo a disposizione i suoi spazi per garantire tutti i servizi ai partecipanti, oltre 850 considerando anche i non competitivi.