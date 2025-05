Sarà una domenica speciale, quella che Villanova di Bagnacavallo vivrà nelle prossime ore con il ritorno della Corsa del Burson-Trofeo Lucci Trasporti alla sua quarta edizione, dedicata alla memoria di Maria e Guido Lucci. Una sfida competitiva sui 10 km, unita a due camminate ludico-motorie di 10 e 5 km, che ha già superato i 200 iscritti e dove anche quest’anno si preannuncia grande battaglia ma soprattutto una partecipazione di qualità.

Al via Rudy Magagnoli, protagonista assoluto del podismo romagnolo, terzo quest’anno al GP Liberazione di Alfonsine e pronto a migliorare il 5° posto della passata stagione a confronto con un altro atleta di valore quale Claudio Cavalli, 7° lo scorso anno e anche lui pronto a dare l’assalto al podio, come anche Emanuele Maio e Federico Casadei. In campo femminile spicca la presenza di Giorgia Bonci, vincitrice lo scorso anno della Maratona del Lamone e quest’anno trionfatrice ad Alfonsine e alla LugoRun di domenica scorsa. Contro di lei Mariarosaria Valente, sul gradino più basso del podio lo scorso anno, la plurivincitrice in Romagna e non solo Laura Ricci e Melissa Pezzini.

La gara, allestita su 10 km è inserita nel calendario provinciale dell’Uisp. La partenza è prevista alle ore 9:30 dall’Ecomuseo delle Erbe Palustri, al fianco del Gs Lamone nell’allestimento della manifestazione.

Iscrizioni ancora aperte al costo di 15 euro per chi non avesse ancora provveduto online, da versare sul posto. Per la camminata, il prezzo è di 3 euro. Insieme ai primi assoluti sono previsti ben 130 premi di categoria, oltre alle prime 20 società con un minimo di 10 iscritti. L’Ecomuseo sarà aperto per l’occasione offrendo il pranzo con piatti e vini tipici del territorio al costo di 20 euro. Per concludere la giornata nella maniera migliore…

Per informazioni: Gs Lamone, www.gslamone.it, info@gslamone.org