Troppe buche in via San Silvestro: i lavoratori chiedono al Comune di intervenire

Problema asfalto in via San Silvestro segnalato da diversi lavoratori che quotidianamente percorrono una delle principali vie d’accesso della città. Le criticità si concentrano nel primo tratto di strada, compreso fra la rotatoria all’incrocio con via Piero della Francesca e la nuova rotatoria d’ingresso al nuovo polo logistico sorto in questi anni. Qui le buche e i cedimenti dell’asfalto sono numerosi, su entrambe le corsie di marcia. La strada d’altronde è attraversata ogni giorno da numerose auto e da tantissimi camion.