“Qui siamo nei pressi di Marinara e del parcheggio di Marina di Ravenna, questo è lo stato pietoso e pericoloso che esiste da mesi, nessuna programmazione, nessuna manutenzione, un territorio ad alta densità turistica abbandonato, senza una programmazione per rendere accattivante una località che stima una presenza importante nel periodo estivo, non ci sono stati trattamenti preventivi per ridurre la presenza delle zanzare.

Marina di Ravenna ha subito negli anni un abbandono preoccupante, strade pericolose e non più percorribili, una raccolta differenziata fallimentare, Marinara abbandonata a se stessa con esercenti che non investono per l’assenza cronica da parte dell’Amministrazione locale senza progettualità e visioni per il futuro della località, un governo cittadino che pensa solo agli affari con una miriade di parcheggi a pagamento e un piano traffico cervellotico e senza senso.

Se allontaniamo i turisti la sconfitta è di tutti, gli imprenditori non credono più alle promesse della politica maggioritaria, un Pd che anche in questo caso ha fallito.”