Nei giorni scorsi si è svolta a Bertinoro la prima Tornata 2025 del Tribunato di Romagna, che prevedeva anche il rinnovo delle cariche per il biennio 2025-2026. Il faentino Giordano Zinzani è stato riconfermato, per il terzo mandato consecutivo, Primo Tribuno.

Conferme e alcune novità, invece, per quanto riguarda il Presidium, formato dai rappresentanti delle Corti che, assieme al primo Tribuno, costituiscono il comitato direttivo del Tribunato. Per la Prima Corte neo eletto Giuseppe Mercatali di Modigliana, per la Seconda è stato riconfermato Tiziano Rondinini di Faenza, per la Terza neo eletto Fabio Cesaretti di Talamello. Nomina anche del ravennate Franco Albertini, già Primo Tribuno dal 2013 al 2021, designato per la Corte d’Onore.

Conferme e novità anche fra i rappresentanti territoriali: Paolo Morelli per Cesena, Giuseppe Baldini per Faenza, Andrea Bandini per Forlì, Carlo Pirazzoli per Imola, Emanuele Tonini per Lugo, Gian Piero Zinzani per Ravenna, Simone Antoniacci per Rimini.

Per Giordano Zinzani, quelli appena trascorsi sono stati giorni ricchi di soddisfazioni. Infatti, oltre alla riconferma come Primo Tribuno, il 24 marzo l’assemblea e successivamente il consiglio direttivo lo hanno riconfermato Presidente della ASD “100 km del Passatore”, per il quadriennio 2025-2028. La società sportiva è già al lavoro per l’organizzazione della 50esima edizione della celebre 100 km podistica Firenze-Faenza, che si svolgerà il 24-25 maggio, con oltre 320 iscritti già registrati.

Inoltre, l’Accademia Italiana della Vite e del Vino, durante l’inaugurazione del 76° anno accademico, tenutasi ad Alba il 28 marzo, ha nominato Zinzani “Accademico della Vite e del Vino”, per i meriti acquisiti nel corso della sua attività professionale di enologo, che tuttora continua a esercitare come esperto di normativa e legislazione vitivinicola.