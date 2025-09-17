Terzo giorno di scuola, terzo giorno di disagi per i pendolari della linea ferroviaria Marradi-Faenza. Nella mattinata di mercoledì si sono avvertite le ripercussioni maggiori. Il treno delle 6.33 diretto alla valle del Lamone è stato soppresso e sostituito con il servizio autobus. Le corriere tuttavia si sono dimostrate con una capacità insufficiente per accogliere tutti i viaggiatori. E così oltre una ventina di studenti, a Fognano, non è riuscita a salire sui mezzi per recarsi a scuola. Il viaggio degli stessi mezzi sostitutivi è poi risultato in forte ritardo.

Situazione analoga si è poi verificata al ritorno, all’uscita da scuola, con il treno programmato che è stato cancellato e nuovamente sostituito dalle navette.